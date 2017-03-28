В Україні запрацювала нова міжнародна платіжна система

Національний банк України зареєстрував міжнародну платіжну систему "Avers №1" і видав платіжній організації цієї системи "Кредит Оптима Банку" свідоцтво.

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«Відомості про міжнародну платіжну систему "AVERS №1" внесено до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури», - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, на даний момент до реєстру внесено відомості про 26 міжнародних і внутрішньодержавних систем переказу коштів.

Нацбанк також повідомив, що за січень-лютий 2017 року за допомогою платіжних систем в Україну було переказано в еквіваленті 344 млн дол., за межі країни – в еквіваленті 42 млн дол., у межах – в еквіваленті 657 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошових переказів в Україну з використанням міжнародних систем переказу в 2016 році в 7 разів перевищив обсяг переказів за межі країни. За рік в Україну надійшли кошти в еквіваленті 2,488 млрд дол., за межі України – еквівалент 352 млн дол., у межах України – 3,671 млрд дол.