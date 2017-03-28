Гривня зміцнилася на міжбанку до 27,10 за долар

У вівторок, 28 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,06/27,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,4033/29,4441 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1207 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 414 угод на суму 188,36 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,12/27,15 грн/дол.

Котирування гривні до євро були на рівні 29,4550/29,4849 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4753/0,4762 грн/рубль.