В Україні за два місяці сплатили майже 2 мільярди військового збору

Протягом січня-лютого 2017 року до бюджету надійшло майже 2 млрд грн військового збору, повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

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«Цього року сплата військового збору порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 465,4 млн грн, або на 30,7%. У лютому надходження військового збору становили майже 1,1 млрд грн, що перевищує показник відповідного періоду минулого року на 258,3 млн грн, або на 31%», - йдеться в повідомленні.

ДФС також нагадала, що платниками збору є фізичні особи - як резиденти, так і нерезиденти, які отримують доходи в Україні, фізичні особи-резиденти, які отримують іноземні доходи, а також податкові агенти.

Як повідомляв УНІАН, військовий збір запроваджено з 3 серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5% від об'єкта оподаткування.

Платниками збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Для резидента об'єктом оподаткування збором є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування; іноземні доходи, отримані з джерел за межами України.

Об'єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час нарахування.