Російський ВТБ заявив, що майже продав український "БМ банк"

Угода з продажу групою ВТБ українського "БМ банку" знаходиться на фінальній стадії. Про це повідомив журналістам голова ВТБ Андрій Костін, передає РИА Новости.

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"На останній стадії вже, там вже якісь узгодження йдуть. Але там невелика угода", — сказав Костін, відповідаючи на питання про угоду з продажу "БМ банку".

В кінці лютого Костін говорив, що у ВТБ є чотири покупці на "БМ Банк" і в основному це українські бізнесмени. Ситуація щодо цього банку, зазначав голова ВТБ, проясниться до кінця березня.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російської сторони, 27 березня був укладений договір про продаж 100% акцій українського дочірнього банку "Сбербанк" консорціуму інвесторів з участю латвійського "Норвик Банку", підконтрольного російському бізнесменові Григорію Гусельникову та приватній компанії з Білорусі.

У НБУ заявили, що поки не отримали офіційного повідомлення від потенційних інвесторів про купівлю українського дочірнього банку "Сбербанку" Росії або відповідних документів для отримання істотної участі.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "ВіЕс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк" терміном на 1 рік.