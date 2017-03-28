"Сбербанк" зняв обмеження на зняття готівки та грошові перекази

"Сбербанк" скасував добові ліміти за операціями для фізичних осіб і юридичних осіб, передає Економічна правда.

"З 28 березня скасовуються всі раніше встановлені добові ліміти на проведення операцій з використанням корпоративних карток, а саме: на операції зі зняття готівки з карткових рахунків; на будь-які безготівкові операції з карткових рахунків", - йдеться у прес-релізі банку.

Читайте такожНБУ поки не отримав повідомлення про купівлю "дочки" "Сбербанку" Росії

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російської сторони, 27 березня було укладено договір про продаж 100% акцій дочірнього українського банку "Сбербанк" консорціуму інвесторів за участю латвійського "Норвік Банку", підконтрольного російському бізнесменові Григорію Гусельникову, і приватної компанії з Білорусі.

28 березня всі відділення "Сбербанку" були розблоковані.

Партія «Національний корпус» розповсюдила заяву, в якій говориться про тимчасове припинення блокування російських банків для того, щоб громадяни України забрали звідти свої заощадження. Після цього вони обіцяють посилити блокаду російських банків і «Сбербанку», зокрема.