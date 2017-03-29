Українська "дочка" російського "Сбербанку" після продажу змінить назву - Гусельников

Українська "дочка" російського "Сбербанку" після продажу консорціуму латвійському Norvik Banka і компанії Саїда Гуцерієва змінить назву. Про це в інтерв'ю радіостанції Ехо Москви заявив власник Norvik Banka Григорій Гусельников.

Відповідаючи на питання, під яким ім'ям продовжить працювати банк Гусельников заявив, що він буде носити ім'я Norvik Banka, тому що він буде дочірнім по відношенню до європейського Norvik Banka.

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"Банк купується на 45% Латвійським Norvik Banka. Латвія – країна Євросоюзу. Norvik Banka регулюється європейським Центральним банком. По всій видимості, новий банк буде носити цей бренд і це ім'я, регулюватися та контролюватися, власне кажучи, з Євросоюзу. Тому, я думаю, що не буде ніяких підстав вважати його російським. Решта 55% куплені (...) Саїдом Гуцерієвим і мною. Ми є громадянами Сполученого Королівства, тому з формальної точки зору банк не можна вважати російським", - повідомив Гусельников.

"Більш того, це і було б логічно, якщо б "Сбербанк" хотів і він хоче забрати своє ім'я, свій бренд. Це відповідальність насамперед, повинні це розуміти. "Сбербанк" самостійно відповідає за свій бренд", - додав Гусельников.

За його словами, українська "дочка" російського "Сбербанку" в даний час є одним з найбільших банків в Україні.

"Мій інтерес абсолютно економічний. Справа в тому, що український "Сбербанк" - це сьогодні шостий за величиною банк у країні з досить великим розміром активів. Більше нього, мабуть, це тільки державні банки, включаючи націоналізований "ПриватБанк". В інфраструктуру цього банку попереднім власником - "Сбербанком Росії" - вкладено чималі ресурси. (...) Це один з найбільших і провідних банків країни, обслуговує понад мільйон клієнтів, величезна кількість юридичних осіб, дуже багато великих підприємств з різними формами власності та різними інвесторами, включаючи великі міжнародні підприємства. Тому з усіх точок зору це досить перспективний банк і досить успішний актив", - пояснив Гусельников рішення придбати банк.

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Разом з тим, Гусельников відмовився називати суму, за яку був придбаний даний актив.

"На жаль, я не можу вам розкрити вартість з двох причин. По-перше, у нас є спеціальна угода з продавцем, за яким ми це не можемо розкрити. І друге: справа в тому, що ми підписали початок операції, її ще потрібно завершити, пройти погодження органів регулювання. Їх тільки в Україні три, а є ще і в інших країнах, тому і вартість капіталу і все може змінитися", - сказав Гусельников.

Він вважає українську "дочку" "Сбербанку" досить перспективною, тому і хоче його придбати. Також каже, що вірить у перспективу розвитку економіки України.

"Вона пройшла серйозні випробування, серйозний виклик, серйозне економічне падіння пов'язане насамперед з втратою території, відповідно, з відповідним лобовим вирахуванням валового національного продукту цих територій з її ВВП. Але зараз це падіння стабілізувалося. І у країни є всі ознаки для зростання, і досить конкурентна перевага, в тому числі, на зовнішніх ринках", - зазначив Гусельников.

Як повідомляв УНІАН, російський банк Сбербанк оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбербанк" (Україна). У повідомленні Norvik Banka було сказано, що мажоритарним акціонером нового консорціуму став громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв і належить йому білоруська компанія.