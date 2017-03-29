Українську "дочку" російського "Сбербанку" продадуть приблизно за $130 мільйонів - ЗМІ

Сума у $130 мільйонів, за яку, за словами джерел видання "КоммерсантЪ", збираються продати українську дочірню структуру, трохи перевищує капітал українського ПАТ "Сбербанк", який, відповідно до міжнародної звітності за січень-вересень 2016 року, становить $144 мільйони.

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Всі кошти, як зазначають джерела, надійдуть продавцеві відразу після набуття чинності договору купівлі-продажу. Згідно з повідомленням "Сбербанку", операція повинна бути закрита до кінця першого півріччя. Сторони коментувати деталі угоди відмовилися.

З моменту оголошення про продаж у ніч з 27 на 28 березня стало відомо, що Григорій Гусельников через Norvik Banka отримає 45%, Саїд Гуцерієв — 55%. Сума угоди офіційно не розкривалася.

За інформацією видання, переговори з цими інвесторами "Сбербанк" вів з кінця 2016 року. "Початково обговорювалася істотно більша сума угоди, але санкції, введені президентом України відносно російських банків в середині березня, значно скоригували ситуацію", — говорить один зі співрозмовників газети.

"Ще більше, ніж санкції, ситуацію ускладнили акції українських радикалів, які послідували після повідомлення "Сбербанку" про обслуговування громадян з паспортами "ЛНР" і "ДНР". Вони діяли вкрай агресивно, блокували офіси і створювали панічну обстановку навколо банку". Стало очевидно, що Сбербанку необхідно як можна швидше продати банк, і продавець пішов на поступки щодо ціни, щоб максимально прискорити операцію", — говорить інший співрозмовник "Ъ".

Президент України Петро Порошенко, вводячи санкції, діяв на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони країни від 15 березня. Згідно з указом президента, санкції терміном на один рік застосовуються до українських "Сбербанку", VS Bank (підконтрольний "Сбербанку"), Промінвестбанку (належить ВЕБу), ВТБ і БМ-банку (входять до групи ВТБ) — в частині запобігання виведення ними капіталу за межі України на користь пов'язаних з ними осіб.

Як повідомляв УНІАН, російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбербанк" (Україна). У повідомленні Norvik Banka було сказано, що мажоритарним акціонером нового консорціуму став громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв і належить йому білоруська компанія.