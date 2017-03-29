Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2712.0665 (28 березня – 2715.3547)

100 EUR – 2945.0330 (28 березня – 2956.7497)

10 RUR – 4.7633 (28 березня – 4.7618)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,06/27,10 грн/дол.

Котирування гривні до євро були на рівні 29,4033/29,4441 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1207 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 414 угод на суму 188,36 млн дол.