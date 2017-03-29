Американський банк Wells Fargo заплатить більше $100 мільйонів за відкриття рахунків клієнтам без їх дозволу

Американський банк Wells Fargo повідомив у вівторок, що виплатить 110 мільйонів доларів неустойки за відкриття рахунків клієнтам без їхнього дозволу.

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Компенсації будуть виплачені власникам більше 2 мільйонів рахунків, відкритих з 2009 року, йдеться в повідомленні банку, передає РИА Новости.

Раніше Wells Fargo заплатив близько 180 мільйонів доларів за врегулювання претензій федеральної влади і влади штату Каліфорнія.

Скандал навколо банку вибухнув у вересні. Тоді з'ясувалося, що з Wells Fargo були звільнені 5,3 тисячі працівників, які самовільно відкрили від імені клієнтів більше 2 мільйонів розрахункових і кредитних рахунків.

Клієнти не підозрювали про те, що ці рахунки відкриті на їхнє ім'я, але були змушені платити за їх обслуговування. Банківські працівники робили це, щоб отримати бонуси і виконати план з продажу. Скандал коштував голові банку Джону Стампфу посади і більше 40 мільйонів доларів у вигляді недоотриманих бонусів.