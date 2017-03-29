Продаж "Сбербанку": покупці обміняють українську "дочку" на російський "Вятка Банк"

Купівля української «дочки» російського «Сбербанку» латвійським Norvik Banka відбудеться в рамках обміну з російським «Вятка-Банк».

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Про це Громадскому повідомив акціонер латвійського Norvik Banka, російський мільйонер Григорій Гусельников.

«Буде обмін активами в цій угоді. Norvik буде міняти російський банк на український. На жаль, чи на щастя, ми не зможемо собі дозволити мати банк там і там. І відверто кажучи, я росіян не ображаю, але відкрито кажу - в Росії не хочемо. Тому будемо обмінюватися і частково це буде угода-обмін», - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче питання ведучого про те, чи йдеться про «Вятка Банк», Гусельников сказав «швидше за все».

«Так, ми виходимо, можливо з «жирнішого» ринку, на можливо бідніший ринок, але я вважаю це перспективніший ринок. Можливість ведення підприємницької діяльності можлива тільки в умовах вільної ринкової економіки, а коли право власності не зовсім право власності в країні - дуже складно там вести бізнес», - додав Гусельников.

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Norvik Banka - один із найстаріших комерційних банків Латвії, є 8-м найбільшим банком Латвії. Norvik Banka є частиною Norvik Group, в яку входить також російський «Вятка Банк» і англійський Norvik Banka UK Limited.

Раніше Гусельников повідомив, що його латвійський банк купить 45% «Сбербанку», Саїд Гуцерієв через білоруську компанію - 55%.

Латвійський банк Norvik Banka оголосив про те, що банк і його головний акціонер - Григорій Гусельников підписали договір про участь в інвестиційному консорціумі з придбання української «дочки» російського «Сбербанку».

Нагадаємо, що 27 березня «Сбербанк» Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

15 березня РНБО зобов'язала Нацбанк і СБУ ввести санкції проти банків з російським капіталом. В НБУ, зокрема, повідомили, що санкції проти українських банків з російським капіталом будуть означати, що Росія не зможе вивести гроші з цих банків.