Реальна зарплата в Україні зросла на 2,3%

Реальна заробітна плата в Україні в лютому 2017 року збільшилася порівняно з попереднім місяцем на 2,3%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

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При цьому порівняно з лютим 2016 року реальна зарплата зросла на 18%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в лютому становила 6209 грн, що на 3,3% більше порівняно з січнем поточного року і на 35,4% більше, ніж у лютому 2016 року. Дане значення в 1,9 рази вище від мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 3200 грн.

Найвищі середні зарплати в лютому 2017 року зафіксовано на авіаційному транспорті – 26,121 тис. грн, у сфері інформації та телекомунікацій – 11,1 тис. грн., а також фінансової і страхової діяльності – 10,983 тис. грн. У промисловому секторі найвищу зарплату отримували штатні працівники у сфері виробництва основних фармацевтичних препаратів – у середньому 12,709 тис. грн.

Найменший рівень середньої зарплати в січні зафіксовано в сфері поштової та кур'єрської діяльності – 3,369 тис. грн.

Дані розраховані без урахування тимчасово окупованої Росією території Криму та частини зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, реальна заробітна плата в Україні в 2016 році перевищила показник 2015 року на 11,6%. Середня номінальна зарплата штатного працівника в грудні 2016 року зросла на 19,8% порівняно з листопадом і становив 6475 грн.