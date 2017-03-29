Рада Федерації РФ схвалила заборону на перекази в Україну через міжнародні платіжні системи

Рада Федерації в середу схвалила закон, що забороняє грошові перекази з Росії до України через міжнародні платіжні системи.

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Згідно із законом, у разі введення іноземною державою заборон щодо російських платіжних систем транскордонні перекази грошей без відкриття банківського рахунку в рамках платіжних систем, у тому числі іноземних, будуть можливі з Росії в таку державу лише за умови, що оператор платіжної системи, оператори послуг платіжної інфраструктури прямо або опосередковано контролюються РФ, повідомляє Прайм.

Банк Росії повинен буде розміщувати на своєму офіційному сайті інформацію про введення іноземними державами заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані ЦБ. Передбачені законом обмеження будуть застосовуватися з дня розміщення регулятором таких відомостей.

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Закон повинен набути чинності через 30 днів після дня його офіційного опублікування і поширюватися на заборони, введені іноземними державами до введення його в дію.

Як повідомляв УНІАН, Україна в жовтні 2016 року розширила санкції щодо Росії, заборонивши діяльність на своїй території ряду російських платіжних систем. Під санкції потрапили платіжна система "Колібрі", якою керує Сбербанк, "Золота корона" (РНКО "Платіжний центр"), "Юністрім" (банк "Юністрім"), "Міжнародні грошові перекази Лідер" (НКО АТ "Лідер"), Anelik (банк "Анелік РУ"), Blizko (Зв'язок-банк).

22 березня, Державна дума Росії прийняла в третьому, остаточному читанні закон, щозабороняє здійснювати грошові перекази з РФ до України з допомогою іноземних платіжних систем.