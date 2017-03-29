Кабмін затвердив концепцію реформування Фіскальної служби

Кабінет міністрів України затвердив концепцію реформування системи органів, які реалізують державну податкову і митну політику.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

Читайте такожГолова Мінфіну поки не бачить можливості звільнити Насірова та його команду

Міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи членам уряду концепцію, зазначив, що реформа ДФС є однією з найбільш важливих для поліпшення бізнес-клімату в Україні.

За словами Данилюка, концепція є спільним баченням реформи Мінфіну і ДФС щодо розвитку служби.

«Концепція передбачає напрями реформ у таких ключових сферах: оптимізація структури, інформаційні технології, антикорупційні заходи, розвиток персоналу та оплата праці, прозорість реформи і комунікації», - зазначив міністр.

За словами міністра, впродовж наступних двох тижнів буде затверджена нова внутрішня структура ДФС.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Данилюк представив фахівцям технічної місії Міжнародного валютного фонду план реформування роботи Державної фіскальної служби в липні 2016 року.

Державна фіскальна служба, що об'єднує податкову і митну служби, а також податкову міліцію, була сформована на базі Міністерства доходів і зборів, ліквідованого в березні 2014 року з приходом уряду Арсенія Яценюка.

За словами глави Кабміну Володимира Гройсмана, ДФС була і залишається чемпіоном за кількістю скарг із боку бізнесу на роботу органів влади в Україні. У зв'язку з цим реформа ДФС є одним із пріоритетів роботи уряду.