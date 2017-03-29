Суд Англії схвалив прискорений розгляд позову щодо "боргу Януковича", Україна подасть апеляцію

Лондонський суд сьогодні схвалив прискорений розгляд позову Росії до України щодо «боргу Януковича» в 3 млрд дол., не визнавши обґрунтованість аргументів України у цій справі.

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Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на брифінгу в Києві.

«Щойно отримали рішення Лондонського суду щодо так званого російського боргу, яке не визнає обґрунтованість позиції й аргументи України у цій справі», - сказав Данилюк.

При цьому міністр фінансів відзначив, що суд схвалив подачу Україною апеляції на рішення суду, а також заморозив будь-які дії щодо стягненню боргу до апеляції.

«Сьогоднішнє рішення - це перший етап. Україна отримала дозвіл судді на апеляцію. На прохання українських юристів суд також «заморозив» сьогоднішнє рішення до наступного засідання суду, яке відбудеться наприкінці квітня. На наступних етапах процесу Україна продовжить послідовно відстоювати свою позицію і захищати державні інтереси», - наголосив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Високий суд Англії 19 січня завершив триденні слухання за позовом Росії до України щодо кредиту на 3 млрд дол., отриманого нашою країною в грудні 2013 року за домовленістю між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит «хабарем» Кремля колишній українській владі за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашенні.