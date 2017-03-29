Гройсман розповів, на чому ґрунтуватиметься реформа Фіскальної служби

Реформа Державної фіскальної служби, яку Кабінет міністрів України планує реалізувати в 2017 році, буде ґрунтуватися на оновлення і технічному переоснащенні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

Читайте такожКабмін затвердив концепцію реформування Фіскальної служби

"На чому реформована система буде базуватися? На оновлення, на якісному технічному забезпеченні. Ми маємо встановлювати сканери, програмне забезпечення, покращувати систему ризиків, активізувати систему тарифоутворення... Те, що стосується модернізації технічної та у податковій системі, і в митній, є дуже важливим", - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, реформа ДФС покликана усунути корупцію і забезпечити посилення економічного зростання в країні.

"У нас є надзвичайно багато завдань, але я впевнений в тому, що в 2017 році ми маємо системно з ними впоратися. В принципі, всі рішення нам відомі", - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що ДФС була і залишається чемпіоном за кількістю скарг з боку бізнесу на роботу органів влади в Україні. У зв'язку з цим реформа ДФС є одним з пріоритетів роботи уряду.

Технічна місія Міжнародного валютного фонду з питань податкової політики 28 березня завершила роботу в Україні в рамках двотижневого візиту.