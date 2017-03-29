Гривня зміцнилася на міжбанку до 27,04 за долар

У середу, 29 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,00/27,04 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 29,1357/29,1761 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4753/0,4762 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 27,0384 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 300 угод на суму 126,06 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,06/27,10 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,4033/29,4441 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.