МВФ не вніс українське питання в графік до 7 квітня

Міжнародний валютний фонд не вніс питання виділення Україні чергового кредитного траншу в календар засідань ради директорів МВФ до 7 квітня. Календар опубліковано на сайті Фонду.

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З 29 березня по 7 квітня МВФ проведе консультації з Нігерією, Голландією і Сан-Марино, регіональні слухання з економічної та монетарної політики, а також розгляне прогноз розвитку світової економіки.

Як повідомляв УНІАН, МВФ 23 березня заявив, що готовий невдовзі призначити нову дату засідання ради директорів щодо виділення Україні чергового траншу, а перенесення попереднього засідання, запланованого на 20 березня, не є чимось незвичайним і зумовлено необхідністю уточнення деталей програми співпраці.

За інформацією Міністерства фінансів України, перенесення засідання Ради директорів МВФ щодо України зумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки та оборони.