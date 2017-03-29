Уряд схвалив звіт про виконання держбюджету за 2016 рік

Кабінет міністрів України схвалив звіт про виконання державного бюджету за 2016 рік.

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Згідно з повідомленням на сайті міністерства фінансів, відповідне рішення було ухвалено урядом на засіданні в середу.

«Публічний звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо доходів у сумі 616,283 млрд грн, щодо видатків - 684,883 млрд грн, щодо обсягу повернення кредитів - 5,455 млрд грн і обсягу надання кредитів - 7,116 млрд грн з дефіцитом у сумі 70,262 млрд грн було одноголосно схвалено членами Кабміну», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками 2016 року становив 2,9% ВВП.