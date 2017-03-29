Нацбанк обшукують через кредити рефінансування "Платинум Банку" - журналіст

У Нацбанку НАБУ проводить обшук та вилучення документів за кредитами рефінансування "Платинум Банку". Про на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Дубинський.

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"Як я і попереджав, Гонтарева і Рожкова догралися з кришуванням Кауфмана і його "Платинум Банку". Прямо зараз, за моїми даними, в Нацбанку проводить обшук НАБУ – йде вилучення документів за кредитами рефінансування "Платинум Банку", - написав він.

За словами Дубинського, в кабінеті заступника голови НБУ Катерини Рожкової вилучають комп'ютери і всю її електронну переписку.

"Суть претензій - завищення вартості застав, які Нацбанк прийняв у забезпечення рефінансу. Зокрема, на опублікованих переговорах Дмитра Зінкова і Рожкової така можливість обговорюється по санаторію "Молдова", - написав Дубинський.