Гривня закрила міжбанк на рівні 27,04 за долар

У середу, 29 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,04 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0573/29,0950 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4757/0,4767 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0401 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 510 угод на суму 247,84 мільйона доларів.