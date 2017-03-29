Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 27,04 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 30 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2704,0107 (29 березня – 2712,0665)

100 EUR – 2906,2707 (29 березня – 2945,0330)

10 RUR – 4,7419 (29 березня – 4,7633)

Читайте такожПродаж "Сбербанку": покупці обміняють українську "дочку" на російський "Вятка Банк"

Як повідомляв УНІАН, 29 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,04 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0573/29,0950 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4757/0,4767 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0401 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 510 угод на суму 247,84 мільйона доларів.