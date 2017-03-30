Світовий банк може розглянути нові цільові програми фінпідтримки України – віце-президент

Віце-президент Світового банку Кайл Пітерс заявив, що банк готовий розглянути можливість започаткування нових цільових програм фінансової підтримки України.

Про це він сказав на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. У зустрічі також взяв участь інший віце-президент Світового банку Сиріл Мюллер.

Гройсман високо оцінив рівень співпраці між Україною та Світовим банком, подякував за підтримку в проведенні необхідних перетворень.

"Україна йде шляхом перетворень, реформ і змін. У багатьох секторах ми маємо підтримку експертів Світового банку: від банківської сфери і енергетики - до реформ у соціальній сфері. Мені приємно відзначити, що ми тут достатньо глибоко співпрацюємо, а наш порядок денний – насичений. Беззаперечно, ми надаємо особливого значення співпраці зі Світовим банком і зацікавлені у тому, щоб ефективно продовжувати її і надалі", – підкреслив глава українського уряду.

Гройсман поінформував також керівників Світового банку про першочергові завдання і пріоритети уряду в реформуванні держави.

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«Кабінет міністрів України концентрується над підготовкою і проведенням реформи пенсійної системи, що забезпечить її справедливість, бездефіцитність Пенсійного фонду у середньостроковій перспективі та підвищення пенсій», - зазначив він.

"Мене дуже цікавить 2017 рік з точки зору зменшення дефіциту Пенсійного фонду. Це важливо, тому що зміна системи заробітних плат, відрахувань, розширення кола платників і підвищення відповідальності вже дають свої позитивні сигнали. За 2 місяці ми бачимо дуже позитивну динаміку", – наголосив прем'єр-міністр.

Також на порядку денному уряду – підготовка і проведення земельної реформи та публічної приватизації, концепція та зміст яких розроблялися за участю та підтримки експертів Світового банку.

Своєю чергою віце-президенти банку відзначили помітний прогрес, досягнутий українським урядом впродовж останніх 8 місяців щодо стабілізації економіки, відновлення економічного зростання, підвищення мінімальної заробітної плати.

Вони також запевнили у готовності Світового банку підтримувати Україну на шляху перетворень.

"Ми готові продовжувати нашу співпрацю, спрямовану на підтримку реформ, які проводяться українським урядом, а також розглянути можливість започаткування нових цільових програм фінансової підтримки України", – сказав Пітерс.