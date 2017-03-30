Україна продовжить відстоювати свою позицію в суді по "боргу Януковича" - Мінфін

На наступних етапах процесу в суді за позовом Росії до України щодо «боргу Януковича» в 3 млрд дол. Україна продовжить послідовно відстоювати свою позицію і захищати державні інтереси з використанням всіх можливостей англійського права.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів.

У повідомленні наголошується, що в суді у середу, 29 березня Англійський суд не підтримав позицію України щодо так званого російського боргу, але дозволив подати апеляцію.

Суд також задовольнив клопотання про тимчасове призупинення виконання прийнятого рішення.

«Україна з повагою ставиться до цього рішення, яке було прийнято в складному і невизначеному правовому полі. Більш того, ми вітаємо те, що суддя визнав акти економічної і військової агресії проти України та її народу, які Росія безперервно і з більшою інтенсивністю здійснює з 2013 року, і які також були визнані і засуджені міжнародною спільнотою», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що позиція України була визнана суддею сильною і обґрунтованою. Однак суддя врешті-решт вирішив застосувати певні формальні норми англійського права і винести рішення не на користь України.

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«У найближчі кілька днів українська сторона ознайомиться з повним текстом рішення і детально проаналізує його наслідки разом зі своєю командою юридичних радників», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Високий суд Англії 19 січня завершив триденні слухання за позовом Росії до України щодо кредиту в сумі 3 млрд дол., отриманого нашою країною в грудні 2013 року за домовленістю між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит «хабарем» Кремля колишній українській владі за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашенні.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що лондонський суд сьогодні схвалив прискорений розгляд позову Росії до України щодо «боргу Януковича» в 3 млрд дол., не визнавши обґрунтованість аргументів України у цій справі.