МВФ розгляне виділення Україні чергового траншу 3 квітня

Міжнародний валютний фонд, раніше переніс засідання ради директорів з питання виділення Україні чергового кредитного траншу в розмірі 1 млрд дол., розгляне продовження співпраці з нашою країною 3 квітня.

Про це повідомляється в заяві постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше.

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"Розгляд Радою виконавчих директорів МВФ третього перегляду програми України в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) - разом з результатами консультацій 2016 за статтею IV угод МВФ заплановано на 3 квітня 2017 року", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, МВФ 23 березня заявив, що готовий найближчим часом призначити нову дату засідання Ради директорів щодо виділення Україні чергового траншу, а перенесення попереднього засідання, запланованого на 20 березня, не є чимось незвичайним і обумовлений необхідністю уточнення деталей програми співпраці.

За інформацією Міністерства фінансів України, перенесення засідання Ради директорів МВФ по Україні було обумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.