Гривня зміцнилася на міжбанку до 27,01 за долар

У четвер, 30 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,96/27,01 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно до євро встановилися на рівні 28,9361/28,9871 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4782/0,4795 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,9869 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 210 угод на суму 91,06 мільйона доларів.