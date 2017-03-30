ЄБРР оцінив проблемні кредити в Україні на рівні 30%

Європейський банк реконструкції і розвитку оцінює рівень проблемної заборгованості в банківській системі України 30%. Про це в ході прес-конференції повідомив директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж.

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"В Україні рівень проблемних кредитів становить близько 30%. Це дуже високий рівень, і ми працюємо з НБУ, Незалежною асоціацією банків України (НАБУ) над заходами з проведення фінансової реструктуризації", - сказав він.

Маліж зазначив, що закон про фінансової реструктуризації, який був прийнятий в Україні у червні 2016 року і в розробці якого брали участь ЄБРР і Світовий банк, дає кредиторам і позичальникам можливість реструктурувати їх кредитні угоди з допомогою добровільної позасудової процедури.

"Це по-справжньому революційна процедура, яка сприятиме вирішенню питань проблемних кредитів, відсоток яких в Україні один з найвищих у Європі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про фінансової реструктуризації", який був розроблений Міністерством фінансів разом з Національним банком України, Незалежною асоціацією банків України, Європейським банком реконструкції та розвитку і Всесвітнім банком.

Цей документ був розроблений для подолання наслідків кризи в Україні і покликаний сприяти економічному зростанню у країні завдяки механізмам добровільного позасудового врегулювання проблемних боргів працюючих підприємств перед банками.

Експерти оцінюють загальну суму заборгованості компаній, які потраплять під дію запропонованого в законі механізму, приблизно в 200 мільярдів гривень.