Гройсман радий, що МВФ визначився з датою розгляду українського питання - очікує позитивного рішення

Кабінет міністрів України вітає призначення на 3 квітня засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо виділення нашій країні траншу 1 млрд дол. і сподівається на прийняття позитивного рішення.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляється на сайті уряду.

«Зрозуміло, що підтримка МВФ є необхідною для України сьогодні, тому що вона формує валютні резерви нашої країни та позитивно вплине на економіку та курс національної валюти... Це хороша новина для України, і ми продовжуватимемо співпрацю», – сказав прем'єр.

При цьому Гройсман знову звернув увагу на те, що енергетична та економічна блокада окупованих територій призвела до захоплення українських підприємств, залишила країну без доступу до своїх надр та загалом зіграла на руку Росії.

«Ми мали доступ до українських надр. Ці надра купувалися за гривню, з тих підприємств 100% податків отримувала Україна. Зараз надр ми не маємо. Підприємства, які були вкрадені, не платять жодної копійки до українського бюджету. До якого вони платять бюджету? До російського! І це величезна проблема, тому що саме блокада призвела до збільшення фінансування, можливо, в тому числі й певних бойових груп Російської Федерації, які перебувають в Україні. Фактично вони все забрали, і всі ці ресурси нині працюють на економіку Росії», – підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд, раніше переніс засідання Ради директорів із питання виділення Україні чергового кредитного траншу в розмірі 1 млрд дол., розгляне питання продовження співпраці з нашою країною 3 квітня.

За інформацією Міністерства фінансів України, перенесення засідання Ради директорів МВФ щодо України було обумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької та Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки та оборони.