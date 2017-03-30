Керівник САП розповів подробиці вчорашніх обшуків у Нацбанку

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що проведення слідчих дій у Національному банку України пов'язане, в тому числі, і з діяльністю "Платинум Банку".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Холодницький повідомив журналістам у Києві.

«Вчора цей обшук детективами НАБУ з процесуальним керівництвом прокурорів САП був здійснений. Вилучили низку документів, які зараз аналізуються, їм буде надана правова оцінка та оцінка стосовно їх доказової цінності у рамках провадження. Більшість документів працівники НБУ надали самі на виконання ухвали про проведення обшуку», - сказав він.

«Зараз слідство триває. Коли буде надана оцінка тим документам, буде проведена ще низка слідчих дій. Тоді можна буде говорити про завершення цього провадження, але воно ще досить свіже і там ще треба працювати. Це пов'язане зі зловживаннями, в тому числі, і по діяльності «Платинум Банку», - додав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки в приміщенні Національного банку України в рамках кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ в 2015-2016 роках.

В НАБУ уточнили, що «слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних банків в порушення закону "Про банки та банківську діяльність" вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Йдеться про період 2015-2016 років».