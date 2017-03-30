НБУ буде по-новому оцінювати запаси прямих іноземних інвестицій

Національний банк України ввів нову методику оцінки обліку запасів прямих іноземних інвестицій - відповідно до їхньої поточної ринкової вартості, повідомляється на сайті регулятора.

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"Це дозволить наблизити вартість запасів прямих іноземних інвестицій до реалій ринку і зменшити розбіжності в даних Національного банку України та Державної служби статистики України", - йдеться в повідомленні.

Регулятор нагадав, що в результаті світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 років ринкова вартість активів підприємств, у тому числі й банків, суттєво знизилася. Відсутність перегляду їх вартості призвела до того, що, починаючи з 2010 року, частина запасів прямих іноземних інвестицій відображалася за суттєво завищеною вартістю.

"В результаті проведеного перерахунку вартості запасів прямих іноземних інвестицій, врахованих за ціною останньої угоди, з урахуванням їх ринкової вартості за період з 2010 по 2016 рік, встановлено, що їхня вартість станом на кінець 2016 року зменшилася на 14,1 млрд дол. США і становила 48,9 млрд дол. США (проти 63,0 млрд дол. США за попередньою оцінкою)", - йдеться в повідомленні.

Починаючи з 2017 року, переоцінка вартості ключових лістингових підприємств буде здійснюватися НБУ та Держстатом щоквартально. Крім того, в планах НБУ передавати дані щодо прямих іноземних інвестицій банківського сектора в Держстат.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, іноземні інвестори в 2016 році вклали в економіку України 4,406 млрд дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 642 млн дол., або на 17,1%, більше показника за 2015 рік на рівні 3,764 млрд дол.