Порошенко: 600 мільйонів євро від ЄС надійде Україні наступного тижня

Президент України Петро Порошенко очікує отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро наступного тижня.

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Про це Порошенко заявив за результатами зустрічі з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером в рамках саміту Європейської народної партії на Мальті, повідомляє прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.

«З 3 по 7 квітня очікуємо макрофінансової допомоги з боку ЄС у розмірі 600 млн євро - президент після зустрічі з Юнкером», - зазначив Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним з найбільших кредиторів та донорів України, задекларував готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд євро – кредити, 1,4 млрд євро – гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала лише 600 млн євро. У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна вже отримала 600 млн євро. Проте виділення наступних кредитних траншів було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримувала.

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Умову ЄС про зняття заборони на експорт лісу для отримання макрофінансової допомоги було озвучено в другій половині 2016 року. На думку європейської сторони, прагнення української влади заборонити експорт і таким чином встановити контроль за вирубкою лісу і продажем деревини, не увінчалося успіхом. Представництво ЄС стверджувало, що неконтрольоване вивезення деревини триває, але держава не отримує від цього жодних прямих доходів. Більш того, безконтрольна вирубка також не припиняється, що має серйозні екологічні наслідки для України. У цьому зв'язку ЄС пропонували скасувати заборону на експорт лісу як таку, що не виконала своєї прямої функції, запровадити ефективний контроль за продажем деревини, а також виробити стратегію відновлення лісів. При цьому в Представництві ЄС обіцяли надати всю необхідну для цього допомогу.

На початку лютого 2017 року голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ЄС виділить Україні 600 млн євро і без прийняття закону про зняття експортної заборони – достатньо зареєструвати законопроект у парламенті.