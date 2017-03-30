Порошенко переконаний, що МВФ виділить Україні $1 мільярд
За словами президента, це значно підсилить золотовалютні резерви країни та бюджетну стабільність держави.
Президент України Петро Порошенко переконаний, що на засіданні Ради виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду буде прийнято рішення про надання Україні чергового траншу в 1 млрд доларів.
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Про це йдеться у відеокоментарі на сторінці глави держави у Facebook.
«На понеділок призначено засідання правління МВФ, де також буде прийнято рішення про надання нам траншу 1 мільярд доларів», - сказав Порошенко.
Також президент нагадав, що під час зустрічі із головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером стало відомо, що наступного тижня, з 3 по 7 квітня, на рахунки України має надійти 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги.
«Це значно посилить золотовалютні резерви країни і бюджетну стабільність держави», - наголосив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд, який раніше переніс засідання Ради директорів з питання виділення Україні чергового кредитного траншу в розмірі 1 млрд дол., розгляне питання продовження співпраці з нашою країною 3 квітня.
За інформацією Міністерства фінансів України, перенесення засідання Ради директорів МВФ по Україні було зумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.