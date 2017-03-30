Порошенко переконаний, що МВФ виділить Україні $1 мільярд

Президент України Петро Порошенко переконаний, що на засіданні Ради виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду буде прийнято рішення про надання Україні чергового траншу в 1 млрд доларів.

Читайте такожГройсман радий, що МВФ визначився з датою розгляду українського питання - очікує позитивного рішення

Про це йдеться у відеокоментарі на сторінці глави держави у Facebook.

«На понеділок призначено засідання правління МВФ, де також буде прийнято рішення про надання нам траншу 1 мільярд доларів», - сказав Порошенко.

Також президент нагадав, що під час зустрічі із головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером стало відомо, що наступного тижня, з 3 по 7 квітня, на рахунки України має надійти 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги.

«Це значно посилить золотовалютні резерви країни і бюджетну стабільність держави», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд, який раніше переніс засідання Ради директорів з питання виділення Україні чергового кредитного траншу в розмірі 1 млрд дол., розгляне питання продовження співпраці з нашою країною 3 квітня.

За інформацією Міністерства фінансів України, перенесення засідання Ради директорів МВФ по Україні було зумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.