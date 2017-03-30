Платіжний баланс України зведено з дефіцитом $229 мільйонів

Платіжний баланс України в січні-лютому поточного року, за попередніми даними, зведено з дефіцитом на рівні 229 млн дол. проти профіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 46 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, за попередніми даними, в лютому дефіцит платіжного балансу України скоротився до 27 млн дол. США, що в першу чергу було обумовлено зростанням чистих надходжень за фінансовим рахунком.

При цьому дефіцит рахунку поточних операцій у лютому збільшився до 399 млн дол. США в результаті уповільнення зростання експорту.

За інформацією регулятора, зростання обсягів експорту товарів у лютому уповільнилося до 20,9% у річному вимірі, що значною мірою відображало вичерпання тимчасового ефекту низької бази порівняння в січні.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в 2016 році зведено з профіцитом на рівні 1,346 млрд дол., що в 1,6 раза більше профіциту за 2015 рік у розмірі 849 млн дол. При цьому сальдо балансу стало позитивним другий рік поспіль після негативного сальдо на рівні 13,3 млрд дол. у 2014 році.