Нацбанк зміцнив офіційну гривню – долар нижче 27

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 31 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2697.6058 (30 березня – 2704.0107)

100 EUR – 2896.4193 (30 березня – 2906.2707)

10 RUR – 4.7849 (30 березня – 4.7419)

У четвер, 30 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,97/27,01 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,9873/29,0303 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4804/0,4815 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9761 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 554 угод на суму 345,46 млн дол.