Гройсман подав е-декларацію за 2016 рік: сумарний дохід склав понад 15 мільйонів гривень

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2016 рік. Про це йдеться на сайті Кабміну.

Згідно декларації, заробітна плата Володимира Гройсмана у 2016 році склала 281 тис. грн. Його дохід включає також проценти по депозитам, розміщених в українських банках, в розмірі 154 тис. грн.

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"Переважна частина доходу прем’єр-міністра України за 2016 рік отримана внаслідок відчуження належного йому автомобіля та земельної ділянки, сформованої в результаті поділу ділянки, раніше вказаної у електронній декларації Володимира Гройсмана за 2015 рік. Від зазначених операцій очільником уряду отримано 11,130 млн грн. Додатково від здачі в оренду належних Володимиру Гройсману об’єктів нерухомого майна, які є у його власності вже багато років надійшло 4,2 млн грн", - повідомили в Кабміні.

Зазначається, що з отриманих доходів Володимир Гройсман сплатив у минулому році більше 1,5 млн грн податків.

Доходи дружини прем’єр-міністра України за 2016 рік склали 1,625 млн грн, з яких 1,4 млн грн – доходи від ведення Оленою Гройсман підприємницької діяльності.

"У 2016 році подружжям Гройсман не купувалися об’єкти нерухомого майна, рухоме майно та нематеріальні активи, декларування яких є обов’язковим за законодавством України", - заначається в повідомленні.

Отримані в цьому році доходи і більшу частину задекларованої раніше готівки Володимир Гройсман і його родина, згідно поданої декларації, розмістили на рахунках в українських банківських установах.

Зазначимо, що декларацію прем'єр-міністра на сайті Єдиного реєстру подивитися на даний момент неможливо через технічні роботи на ресурсі.