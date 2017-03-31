Трамп вирішив знайти причини торгового дефіциту США

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю підпише указ, який наказує міністерствам і відомствам у 90-денний термін визначити основні причини торговельного дефіциту країни, повідомив журналістам міністр торгівлі США Уілбур Росс, передає РИА Новости.

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"Одним із основних питань розслідування буде те, наскільки наш двосторонній дефіцит з тією чи іншою країною є наслідком шахрайства або іншої неналежної поведінки", — сказав Росс. "США зараз мають найбільш низькі мита й найнижчі торговельні бар'єри, не пов'язані з митами, ніж будь-яка інша розвинена країна... Інші країни більше займаються протекціонізмом, ніж ми", — додав він.

Крім того, за його словами, вперше належить визначити, до якої міри торговий дефіцит є наслідком угод про вільну торгівлю, що не дали США прогнозованих вигод. Росс також додав, що будуть розглянуті такі можливі причини, як маніпулювання валютним курсом, обмеження на торгову політику США, що накладаються СОТ, і "асиметричні торгові бар'єри" інших країн.

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Він нагадав, що найбільший торговий дефіцит у США зараз зафіксований з Китаєм — 347 мільярдів доларів в 2016 фінансовому році. Далі з великим відривом Японія (69 мільярдів), Німеччина (65 мільярдів), Мексика (63 мільярди) і ряд інших країн. "Це не означає, що всі, хто опинився в списку, роблять щось погане", — уточнив Росс. Він нагадав, що значна частина торгового дефіциту виникає через закупівлі іноземної нафти, крім того, у багатьох країнах виробництво дешевше, ніж у США.

"Хочете вірте, хочете — ні, але протягом всіх років і терміну дії торгових угод та інших зобов'язань ніколи не було систематичного аналізу (проблеми — ред.)", — пояснив Гросс.

"Це буде перший системний аналіз... На його підставі будуть прийматися рішення, які базуватимуться на встановлених фактах, а не на теоріях", — додав він. Росс не виключив дій США в торговій політиці і до підготовки доповіді.

Трамп під час передвиборної кампанії обіцяв переглянути торговельні угоди США з іншими країнами, якщо з'ясується, що вони не приносять вигоди американським виробникам і працівникам.