Російський ВЕБ незабаром оголосить про продаж українського "Промінвестбанку" - ЗМІ назвали трьох потенційних покупців

Російський «Внєшекономбанк», який є материнською структурою українського «Промінвестбанку» найближчим часом збирається оголосити про угоду з продажу дочірньої структури.

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Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерело на банківському ринку.

За словами співрозмовника, переговори про продаж української "дочки" ВЕБ вів з трьома потенційними покупцями.

Перший варіант - бізнесмени Нурусулім Аркалаєв і Сергій Тронь.

Аркалаєв - донецький бізнесмен, народний депутат Верховної Ради 5,6,7 скликань. У 2012 році був обраний від Партії регіонів (№ 52 в списку). Зараз займає посаду президента Федерації дзюдо України. Сергій Тронь - бізнес-партнер Аркалаева, був його помічником у 6 і 7 скликаннях і займав посаду віце-президента Київської міської Федерації боксу, пише видання.

Другий варіант - екс-голова СБУ Валерій Хорошковський.

Третій варіант - угорський банківський холдинг ОТП.

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Минулого тижня російське видання "Комерсант" повідомляло, що на останньому етапі залишилося 2 потенційних покупці (Хорошковський і група Аркалаєва-Троня), оскільки за словами голови ВЕБ Сергія Горькова ОТП дуже довго приймав рішення.

Однак, за словами співрозмовника ЕП, ОТП так і не вийшов з переговорів.

"Угорцям нав'язували цю угоду дуже довго. Я точно знаю, що ще два тижні тому ОТП цього не хотів. Але за останньою інформацією ОТП ворушиться і не виключено, що саме вони і будуть покупцями", - каже співрозмовник ЕП.

«Промінвестбанк» є одним із найбільших банків України. Станом на 1 січня 2017 його активи становили 34 млрд грн. Банк заснований в 1992 році.

Його найбільшим акціонером на 30 червня 2016 залишався російський державний "Внєшекономбанк" (РФ, 99,7%), який придбав "Промінвестбанк" в кінці 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Ощадбанк", "ВиЭс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк" терміном на 1 рік.

За інформацією російської сторони, 27 березня був укладений договір про продаж 100% акцій українського дочірнього банку "Сбербанк" консорціуму інвесторів з участю латвійського "Норвик Банку", підконтрольного російському бізнесменові Григорію Гусельникову та приватній компанії з Білорусі.