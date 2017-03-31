Україна просить МВФ змінити графік надходження кредитних траншів

Україна запросила у Міжнародного валютного фонду зміну графіка подальшого перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) та, відповідно, надходження наступних траншів кредиту.

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Відповідний запит (Requests for Rephasing of Access) розміщений на сайті Фонду в порядку денному зборів директорів МВФ на 3 квітня.

Згідно з порядком денним, Україна також запросила перегляд фінансових гарантій за програмою (Financing Assurances Review).

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд, який раніше переніс засідання Ради директорів з питання виділення Україні чергового кредитного траншу в розмірі 1 млрд дол., розгляне питання продовження співпраці з нашою країною 3 квітня.

За інформацією Міністерства фінансів України, перенесення засідання Ради директорів МВФ по Україні було зумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.