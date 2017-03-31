Гройсман очікує 12 мільярдів від спецконфіскації активів режиму Януковича і Ко в першому півріччі

Кошти від спеціальної конфіскації активів режиму Януковича у розмірі 12 млрд грн можуть надійти до державного бюджету в першому півріччі.

Читайте такожГолова Мінфіну: не можна третій рік поспіль не розуміти, як повернути вкрадені $1,5 мільярда "сім'ї" Януковича

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві.

«Я вважаю, що в першому півріччі можна буде говорити про те, що ці кошти надійдуть до державного бюджету», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2014 року Служба фінансового моніторингу України виявила на рахунках компаній, близьких до екс-президента Віктора Януковича, кошти в розмірі 1,5 мільярда доларів.

У середині вересня 2016 року Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію засобів і розраховував на конструктивну і результативну дискусію щодо законопроекту, а також подальше його прийняття. Більш того, Гройсман зазначав, що блокування Верховною Радою процесу повернення в Україну вкрадених попередньою владою активів призведе до того, що вони будуть втрачені назавжди.

Однак питання досі залишається невирішеним.

Для збереження збалансованості бюджету на 2017 рік уряд заклав 12 мільярдів гривень з 40 мільярдів (1,5 млрд дол.) передбачуваної спецконфіскації.