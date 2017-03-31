Нацбанк підрахував дефіцит зовнішньої торгівлі України

Баланс зовнішньої торгівлі товарами України в січні-лютому 2017 року зведено з дефіцитом на рівні 1,211 млн дол., що на 11% менше від дефіциту за січень-лютий 2016 року на рівні 1,361 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

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Згідно з наведеними даними, експорт товарів у січні-лютому 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 34,6%, до 5,757 млрд дол., імпорт – на 23,5%, до 6,968 млрд дол.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року, за даними Державної служби статистики, зведено з профіцитом на рівні 337,3 млн дол., що в 11 разів нижче за профіцит за 2015 рік на рівні 3,828 млрд дол.

У той же час, за оприлюдненими даними Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками 2016 року зведено з дефіцитом на рівні 5,581 млрд дол.