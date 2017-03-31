Гройсман повідомив, на скільки зросли місцеві бюджети за три роки

Місцеві бюджети в 2014-2016 роках зросли на 100 мільярдів гривень завдяки фінансової децентралізації, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві.

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"Ми мали створити фінансову, територіальну основу для децентралізації. Потрібно було передати кошти, дати можливість приймати рішення. Результат - місцеві бюджети на 100 мільярдів гривень зросли за 2014-2016 роки. Це колосальний ресурс, якого ніколи не було в місцевих бюджетах", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, наступним кроком має стати завершення створення на добровільній основі об'єднаних територіальних громад.

"Що б я хотів далі? Завершити створення повноцінних і самодостатніх громад. ОТО (об'єднані територіальні громади) мають у 3-7 разів більші бюджети", - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що місцеві бюджети в Україні у 2017 році зростуть на 25%, однак органи влади в регіонах країни можуть самостійно забезпечити перевиконання плану.

Доходи місцевих бюджетів в Україні завдяки реформі децентралізації виросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 мільярдів гривень.

Власні доходи бюджетів 159 об'єднаних територіальних громад за 2016 рік зросли більш ніж втричі порівняно з 2015 роком - до 3,3 мільярда гривень.