Голова Нацбанку Гонтарева задекларувала 57 мільйонів гривень доходів

13:46, 31 березня 2017
Фінанси
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Голова Національного банку України у 2016 році отримала сукупний дохід у розмірі 57 млн грн.

Валерія Гонтарева / REUTERS

Сума заробітної плати голови Національного банку України Валерії Гонтаревої за 2016 рік до оподаткування і сплати військового збору становила 1,9 млн грн. Дані декларації Гонтаревої опубліковані на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, із заробітної плати голови НБУ було утримано прибутковий податок у розмірі 359,610 тис. грн і військовий збір у розмірі 29,864 тис. грн.

Торік Гонтарева також отримала третій транш від продажу своєї частини акцій компанії ICU Holdings Limited (ICU), платіж у 2016 році становив 52,572 млн гривень.

На кінець 2016 року сума коштів на депозитних рахунках Гонтаревої в "Укрексімбанку" становила 2,655 млн дол. США.

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У 2016 році члени сім'ї Валерії Гонтаревої отримали у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м, житловий будинок площею 316 кв. м, автомобіль марки Mercedes Benz 2008 року випуску й офісне приміщення площею 68,7 кв. м.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 19 червня 2014 підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку України і призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої. Гонтарева має 20-річний досвід роботи на фінансовому ринку України. Раніше вона обіймала посаду голови ради директорів групи ICU, і була співвласницею групи.

Президент України Петро Порошенко 16 березня під час зустрічі з представниками комісії з обрання членів Національного агентства з питань запобігання корупції підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в 2016 році".

Цим законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими у статті 1726 передбачено, що подання недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Теги: #декларація#Гонтарева