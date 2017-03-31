Гривня на міжбанку поступилася долару пару копійок

У п'ятницю, 31 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,01/27,04 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,8277/28,8597 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4799/0,4808 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 27,0256 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 228 угод на суму 95,12 мільйона доларів.