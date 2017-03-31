Голова Мінекономрозвитку Кубів задекларував понад мільйон гривень доходу за рік

Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів задекларував 1,1 млн грн доходу за 2016 рік, із яких заробітна плата за основним місцем роботи становила 330 тис. грн.

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Відповідна інформація міститься в електронній декларації міністра за 2016 рік.

Серед інших видів доходу міністра - здача майна в оренду, відсотки за депозитами, державна компенсація вартості оренди готельного номера (на суму 48 тис. грн), а також державна компенсація витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень (21 тис. грн).

Також Кубів задекларував готівкові кошти - 231 тис. дол., 27 тис. євро і 490 тис. грн.

На банківських рахунках міністра і його сім'ї є трохи більш як 300 тис. грн.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що Кубів у 2015 році задекларував 234 тис. дол., 29 тис. євро і 355 тис. грн готівкових коштів.

При цьому сумарний дохід міністра за 2015 рік становив 600 тис. грн, із яких зарплата за основним місцем роботи - 80 тис. грн.