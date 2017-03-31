Гройсман назвав умови підвищення пенсій з 1 жовтня

У разі ухвалення парламентом урядового проекту пенсійної реформи до 15 липня цього року, уряд зможе підвищити пенсії українцям вже з 1 жовтня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві.

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За словами прем'єра, проект реформи буде представлено громадськості найближчим часом.

«Я переконаний, що за наявності підтримки в українському парламенті в 226 голосів, ми можемо до кінця цієї сесії - до 15 липня - проголосувати за основу і в цілому, і з 1 жовтня в країні всім підвищити пенсії. Я розумію, як це зробити, і готовий за це нести відповідальність. Проситиму підтримки українських громадян і проситиму підтримки українського парламенту. Глибоко переконаний, що за такої підтримки систему буде змінено, вона буде абсолютно правильно працювати в інтересах українських громадян», - сказав Гройсман.

Прем'єр 6наголосив, що пенсійна реформа повинна включати три критерії: справедливість, бездефіцитність Пенсійного фонду та підвищення пенсій українцям.

Він пояснив, що пенсійна реформа в урядовому варіанті передбачає ряд заходів, які дозволять вже через 7 років повністю ліквідувати дефіцит бюджету Пенсійного фонду, який сьогодні перевищує 140 млрд грн.

«Моє завдання - створити таку систему, щоб через 7 років дефіцит бюджету Пенсійного фонду дорівнював нулю або був близький до нуля», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, проведення пенсійної реформи є частиною програми реформ, схваленої Міжнародним валютним фондом для України в березні 2015 року. При цьому, як відзначають в уряді, наша країна не брала на себе зобов'язання перед МВФ підвищити пенсійний вік.

Ключовим завданням реформи є встановлення справедливого розміру пенсійних виплат і врегулювання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 140 млрд грн і, за оцінками уряду, може бути ліквідовано до 2024 року.