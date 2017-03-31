Харківська облрада виділила 10 мільйонів на ліквідацію наслідків пожежі на арсеналі в Балаклії

Харківська обласна рада виділила 10 млн грн з резервного фонду обласного бюджету для ліквідації наслідків пожежі та детонації боєприпасів на військовому арсеналі в Балаклії. Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні, 31 березня, під час позачергової сесії проголосували всі 95 присутніх депутатів.

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Крім того, депутати визнали Балаклійську райдержадміністрацію розпорядником 100 млн грн, що були виділені 29 березня під час засідання Кабміну для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Балаклії.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення.