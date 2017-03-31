Голова Мінагропроду задекларував 200 тисяч гривень доходів

Міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий задекларував в 2016 році 193,4 тисячі гривень сукупного доходу, з яких заробітна плата за основним місцем роботи становить 159,6 тисячі гривень.

Відповідна інформація міститься в електронній декларації міністра за 2016 рік.

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Згідно з документом, зарплата Кутового на посаді голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, яку він займав до середини квітня, у 2016 році склала 33,6 тисячі гривень.

Серед інших видів доходу міністра значиться також отримання 219 гривень відсотків по депозитах.

Кутовий задекларував готівкові кошти – 570 тисяч гривень, 443,3 тисячі доларів і 60 тисяч євро.

Разом з тим на банківських рахунках міністра знаходиться 6,3 тисячі гривень, 9,9 тисячі доларів і 1,1 тисячі євро.

Минулого року він також придбав цінні папери на 15,8 мільйона гривень та інвестиційні сертифікати на 2,52 мільйона гривень.

У власності голови Мінагропроду немає ніякої нерухомості, земельних ділянок або транспортних засобів. У власності його матері Світлани Кутовий є квартира у Києві площею 56 квадратних метрів, а дочки Соломії Кутовий - 103 квадратних метрів. Батько міністра Віктор Кутовий орендує квартиру в столиці площею 223 квадратних метрів. Крім того, син міністра задекларував у Києві квартиру площею 54 квадратних метрів, власницею якої виступає третя особа – Юлія Кушнірук.

Також Кутовий задекларував дві пари наручних годинників марок Rolex Daytona Stainless Steel, куплених у 2011 році, і Panerai Luminor GMT Stainless Steel – в 2007 році. При цьому вартість годинника не вказується.

Як повідомляв УНІАН, за 2015 рік Кутовий задекларував 80,7 тисячі гривень сукупного доходу. Зокрема, заробітна плата міністра становила 76,9 тисячі гривень, ще 3,8 тисячі гривень Кутовий отримав в якості дивідендів і відсотків.

У 2014 році весь дохід Кутового склала зарплата - 169,9 тисячі гривень. Члени сім'ї Кутового у 2014 році отримали 37,1 тисячі гривень доходу, який також складався тільки із зарплати.

Кутового було призначено міністром аграрної політики та продовольства 14 квітня 2016 року. До входження в Кабінет міністрів з 2014 року очолював парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відносин.

Кутовий пройшов до Верховної Ради від партії "Удар" у 2012 році. У 2014 році став заступником керівника фракції "Блок Петра Порошенка".

У 2004-2009 роках Кутовий був фінансовим директором інвестиційної компанії "XXI століття", у 2010-2011 роках очолював великого дистриб'ютора насіння, добрив і сільгосптехніки "Райз", в 2011 році став керуючим директором представництва компанії "А1 Глобал Холдінгс Лімітед" (ліквідована в 2015 році).