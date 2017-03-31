Гривня йде на вихідні з курсом 27,09 за долар
17:54, 31 березня 2017Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9873/29,0303 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У п'ятницю, 31 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,05/27,09 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9873/29,0303 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4804/0,4815 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 27,0217 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 436 угод на суму 209,32 мільйона доларів.
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