Доходи голови Мінрегіону в 2016 році зросли в півтора рази – декларація

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) Геннадій Зубко задекларував 1,355 мільйона гривень доходу за 2016 рік, що в 1,5 рази більше, ніж він задекларував у 2015 році (911 тисяч гривень).

Відповідна інформація міститься в електронній декларації міністра за 2016 рік.

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Зокрема, заробітна плата Зубко за минулий рік склала 365,044 тисячі гривень, гонорари або інші виплати від Житомирського заводу огороджувальних конструкцій (ЖЗОК) – 984,3 тисячі гривень, кредитні зобов'язання в "Укрсоцбанку" – 6068 гривень. При цьому доходи дружини Зубко за минулий рік склали 1 мільйон 634 тисяч гривень.

Також очільник Мінрегіону задекларував позичені третім особи 290,7 тисячі доларів.

На банківських рахунках міністра і його сім'ї зберігається трохи більше 558,5 тисячі гривень, а також у дружини є 1,9 мільйона гривень оборотних коштів підприємницьких і 48,98 тисячі гривень готівкою.

У власності Зубко перебуває земельна ділянка в Житомирській області площею 2 тисячі квадратних метрів та гараж площею 24 квадратних метри, а у користуванні – житловий будинок площею 221 квадратний метр і чверть квартири в Житомирі загальною площею 87,28 квадратного метра.

У власності дружини міністра перебуває земельна ділянка в Гуйве Житомирської області площею 20 тисяч квадратних метрів, земельна ділянка в Житомирі площею 903 квадратних метра і чверть квартири в Житомирі загальною площею 87,28 квадратного метра, а також вона орендує дачний будинок в Києві площею 120 квадратних метрів.

Також Зубко задекларував автомобіль ВАЗ-2109 1989 року випуску і легковий причіп "Бджілка" 1990 року випуску.

Крім того, голова Мінрегіону користується автомобілями Mercedes Benz GL350 2013 року випуску та BMW X6 2010 року випуску за договором з ЖЗОК.

Дружина Зубко володіє автомобілем Toyota RAV-4 2006 рік випуску та є власником акцій ЖЗОК номінальною вартістю 481,756 тисячі гривень, а також володіє 90% акцій кафе "Батерфляй" (вартість 3,555 мільйона гривень) і 50% акцій компанії "Аркада" (52,5 тисячі гривень).

Також Зубко задекларував годинник Ulysse Nardin та Omega, картину (акварель) Юрія Хіміча, офорт Павла Макова і твір мистецтва, позначене як "техно", Романа Мініна.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що Зубко за 2015 рік задекларував сукупний дохід у розмірі 911 тисячі гривень, з яких зарплата за основним місцем роботи склав 73,021 тисячі гривень.

Довідка УНІАН. Зубко з грудня 2014 року обіймав посаду віце-прем'єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у другому уряді Арсенія Яценюка, а з 14 квітня 2016 року увійшов до складу нового уряду Володимира Гройсмана. З 2002 по 2010 рік працював заступником голови правління Житомирського заводу огороджувальних конструкцій, а у 2010 році був головою правління підприємства.