Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,02 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 3 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2702,1745 (31 березня – 2697,6058)

100 EUR – 2888,8948 (31 березня – 2896,4193)

10 RUR – 4,8287 (31 березня – 4,7849)

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Як повідомляв УНІАН, 31 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,05/27,09 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9873/29,0303 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4804/0,4815 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 27,0217 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 436 угод на суму 209,32 мільйона доларів.