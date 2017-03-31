Президент закликав забезпечити прозорість автоматичного відшкодування ПДВ

Президент України Петро Порошенко закликав забезпечити прозорість системи автоматичного відшкодування ПДВ.

Про це глава держави сказав на засіданні Національної ради реформ, повідомляє його прес-служба.

Він нагадав, що з 1 квітня починає працювати автоматичний реєстр відшкодування ПДВ.

Читайте такожДанилюк обіцяє результати оновленого порядку відшкодування ПДВ за два місяці

За словами президента, прийняті минулого року зміни до законодавства повинні запустити систему прозорого та ефективного відшкодування ПДВ.

"Ми не просто повинні відкрити ці реєстри, але й зробити так, щоб черговість відшкодування суб'єктам господарювання податку на додану вартість була абсолютно прозорою. Раніше подав на відшкодування – раніше отримав", - підкреслив Порошенко.

Разом з тим він додав, що "будь-яке втручання в реєстр, електронну програму є кримінальним злочином".

Глава держави зазначив, що необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб з 1 квітня запустити прозорий режим відшкодування ПДВ в тестовому режимі на три місяці, а потім і в повному обсязі.

"Захист інтересів державного бюджету, бізнесу, платника податків має бути забезпечена в повному обсязі", - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Кабінет міністрів України затвердив новий порядок ведення реєстру відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), значно скорочує можливості для зловживань у цій сфері. Механізм відшкодування буде зведений до декількох кроків – подача заявки на відшкодування, публікація цієї заявки в реєстрі, проведення перевірок і погоджень, а також власне відшкодування податку в автоматичному режимі. Термін проведення перевірок і погоджень складе не більше 30 днів, а заявки повинні подаватися не пізніше 20 числа кожного місяця.